鶴岡市の荘内神社の恒例行事となっている「泣き相撲」は赤ちゃんの泣き声で邪気を祓い、健やかな成長を祈願するものです。11回目の今回は県内外から過去最多となる209人の赤ちゃん力士がエントリーしました。栃木から「人見知りあんまりしない子だけど久しぶりにこんなに泣いた。いい泣きっぷりで。怖かった？」「泣き相撲」はより大きな声で泣いた赤ちゃんが勝ちとなりますが、中には2人とも泣かない取り組みも。取り組みを