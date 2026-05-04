モデルの滝沢眞規子（47）が、4日までにインスタグラムを更新。自宅の中庭と植物に囲まれた空間を公開し、その洗練された暮らしぶりに称賛の声が相次いでいる。【写真】「リゾートホテルみたい！」滝沢眞規子が公開した自宅の“開放的すぎる中庭”投稿では「気持ちいいお天気」とコメントし、自然光が差し込む中庭の様子を披露。写真には、ガラス張りの建物に囲まれた開放的なスペースが写され、大きなテーブルとベンチが設置