滝沢眞規子、自宅の“開放的すぎる中庭”を公開「リゾートホテルみたい！」「お花もお家も綺麗」「すごい開放感!!」
モデルの滝沢眞規子（47）が、4日までにインスタグラムを更新。自宅の中庭と植物に囲まれた空間を公開し、その洗練された暮らしぶりに称賛の声が相次いでいる。
【写真】「リゾートホテルみたい！」滝沢眞規子が公開した自宅の“開放的すぎる中庭”
投稿では「気持ちいいお天気」とコメントし、自然光が差し込む中庭の様子を披露。写真には、ガラス張りの建物に囲まれた開放的なスペースが写され、大きなテーブルとベンチが設置されたゆとりある空間が広がっていた。
中庭にはヤシの木やグリーンが配置され、室内と外が一体となったような設計が特徴的。天井のない空間からは青空がのぞき、明るく風通しの良さを感じさせる構造となっている。
また、テーブルの上には個性的なフォルムの花が飾られており、球状の花や曲線を描く茎が印象的なアレンジメントが目を引く。別の写真では、枝ものの植物が大きな花器に活けられ、ナチュラルな雰囲気を演出している。
この投稿に対し、コメント欄には「リゾートホテルみたい！」「すごい開放感!!」「お花もお家も綺麗」「素敵な空間」「自然がいっぱい」「優雅だなぁ。自分には一生無理な生活、永遠の憧れです」といった声が寄せられていた。
【写真】「リゾートホテルみたい！」滝沢眞規子が公開した自宅の“開放的すぎる中庭”
投稿では「気持ちいいお天気」とコメントし、自然光が差し込む中庭の様子を披露。写真には、ガラス張りの建物に囲まれた開放的なスペースが写され、大きなテーブルとベンチが設置されたゆとりある空間が広がっていた。
中庭にはヤシの木やグリーンが配置され、室内と外が一体となったような設計が特徴的。天井のない空間からは青空がのぞき、明るく風通しの良さを感じさせる構造となっている。
この投稿に対し、コメント欄には「リゾートホテルみたい！」「すごい開放感!!」「お花もお家も綺麗」「素敵な空間」「自然がいっぱい」「優雅だなぁ。自分には一生無理な生活、永遠の憧れです」といった声が寄せられていた。