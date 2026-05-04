『トイ・ストーリー4』（2019）から7年ぶりの新作となる『トイ・ストーリー5』、ウッディは前作のラストで去った少女ボニーの家へ戻り、バズ・ライトイヤーやジェシーたちと再会。最新タブレット“リリーパッド”の登場で、昔ながらのおもちゃの役目は失われてしまうのか……。監督・脚本は『トイ・ストーリー』シリーズ全作に携わってきたアンドリュー・スタントン氏。日本公開は7月3日（金）だ。1995年に日本公開された第1作『ト