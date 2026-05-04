俳優の石田ゆり子さん（56）が2026年4月28日、自身のインスタグラムを更新。ストレッチ中の様子を動画で披露した。「筋トレとストレッチは必ず同時進行です」石田さんは、「股関節のストレッチと背中のストレッチ」といい、開脚する姿やバランスボールでブリッジするトレーニング動画を投稿した。「筋トレとストレッチは必ず同時進行です」とつづっていた。ポイントについては「呼吸を止めずに、しなやかに伸ばす」とし、「ぺたん