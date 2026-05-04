Travis Japanの松田元太（26）が4日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。ゲストで登場したメンバーの川島如恵留（31）について語った。この日は無類の猫好き、犬好きが登場。川島は2匹の猫を飼っている猫好きとしてトークに花を咲かせた。川島から「アメリカに『Travis Japan』留学行かせていただいたんですけど、その期間猫ちゃんと離ればなれになるということでクッション作りました。クッション作って