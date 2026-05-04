タレントで実業家の小森純が１日、自身のＹｏｕＴｕｂｅで、長男が小学１年時代に学校帰りに迷子になってしまったときの顚末（てんまつ）を語った。子供の防犯についてのトークで、小森は長男が小１だったときのヒヤリ体験を告白。すでにキッズケータイを持たせて登校させていたというが、ある日、電話があり「ママ、今どこにいるか分からない」と連絡があったという。驚いた小森は「周りになにが見える？」と聞くも「