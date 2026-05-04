渋滞に懸念？ 道の駅「かみのかわ」事業化国土交通省 宇都宮国道事務所が2026年度の事業概要を発表。道の駅「（仮称）かみのかわ」の整備を新規事業化しました。【え、渋滞必至…?】これが新4号の「新たな道の駅」の全貌です（地図／画像）東京方面と宇都宮を結ぶ国道4号のバイパス群「新4号国道」の栃木県上三川町磯岡地内に、上三川町により計画された道の駅です。すぐ北側で北関東道が交わる宇都宮上三川ICがある交通の要衝