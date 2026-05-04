スティーヴン・キング原作をマイク・フラナガン監督がトム・ヒドルストン主演で映画化した『サンキュー、チャック』が、5月1日より全国公開中。本作の宣伝アンバサダーを務める斎藤工が、トム・ヒドルストンとの対談で名作『バック・トゥ・ザ・フューチャー』との共通点を語った。【動画】トム・ヒドルストン＆斎藤工がBTTFとの共通点を考察昨年の「第49回トロント国際映画祭」で最高賞にあたる観客賞を受賞した本作は、異常気