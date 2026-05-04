ファミリーマートは5月5日から、レジ横ケース内の揚げ物・惣菜を2個買うごとに、次回の揚げ物・惣菜購入の際に使える50円引きレシートクーポンがもらえるキャンペーンを全国のファミリーマートで実施する。レジ横ケース内の揚げ物・惣菜を2個買うごとに次回使える50円引きクーポンがもらえる昨今の物価高騰により生活防衛意識が高まるなか、同社では「いちばんちょっとおトク」を追求し、「おトクが、止まらない45周年大感謝祭」と