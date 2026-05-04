【お得】ファミマ、「ファミチキ」などレジ横ケース内の揚げ物・惣菜2個購入で50円引きクーポンがもらえるキャンペーン- 5月5日から
ファミリーマートは5月5日から、レジ横ケース内の揚げ物・惣菜を2個買うごとに、次回の揚げ物・惣菜購入の際に使える50円引きレシートクーポンがもらえるキャンペーンを全国のファミリーマートで実施する。
レジ横ケース内の揚げ物・惣菜を2個買うごとに次回使える50円引きクーポンがもらえる
昨今の物価高騰により生活防衛意識が高まるなか、同社では「いちばんちょっとおトク」を追求し、「おトクが、止まらない45周年大感謝祭」と題して、おトクに買い物を楽しめるキャンペーンを継続して実施している。
今回は、レジ横ケース内の揚げ物・惣菜を対象としたレシートクーポンキャンペーンを実施する。対象商品を2個買うごとに、次回の揚げ物・惣菜購入の際に使える「50円引きレシートクーポン」を発行する。キャンペーン期間は5月5日0:00〜5月18日、クーポン利用期間は5月5日7:00〜5月25日23:59まで。
対象商品の一例として、「ファミチキ(骨なし)」(248円)や「アメリカンドッグ」(150円)、「クリスピーチキン(プレーン)」(198円)、「ファミから(醤油・塩)」(108円)、「炭火焼きとりもも(タレ・塩)」(150円)などがある。
左から「ファミチキ(骨なし)」(248円)/「アメリカンドッグ」(150円)/「クリスピーチキン(プレーン)」(198円)
「ファミから(醤油・塩)」(108円)
「炭火焼きとりもも(タレ・塩)」(150円)
レジ横ケース内の揚げ物・惣菜を2個買うごとに次回使える50円引きクーポンがもらえる
昨今の物価高騰により生活防衛意識が高まるなか、同社では「いちばんちょっとおトク」を追求し、「おトクが、止まらない45周年大感謝祭」と題して、おトクに買い物を楽しめるキャンペーンを継続して実施している。
対象商品の一例として、「ファミチキ(骨なし)」(248円)や「アメリカンドッグ」(150円)、「クリスピーチキン(プレーン)」(198円)、「ファミから(醤油・塩)」(108円)、「炭火焼きとりもも(タレ・塩)」(150円)などがある。
左から「ファミチキ(骨なし)」(248円)/「アメリカンドッグ」(150円)/「クリスピーチキン(プレーン)」(198円)
「ファミから(醤油・塩)」(108円)
「炭火焼きとりもも(タレ・塩)」(150円)