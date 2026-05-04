シンガー・ソングライターの平井大が４日、自身の公式サイトを更新し、千葉・幕張海浜公園で開催予定だったライブ「ＴＨＥＢＥＡＣＨＴＲＩＰ２０２６」初日公演を、強風の影響で中止すると発表した。公式サイトでは、「５月４日『ＨＩＲＡＩＤＡＩｐｒｅｓｅｎｔｓＴＨＥＢＥＡＣＨＴＲＩＰ２０２６』開催中止のお知らせ」と題し、「本日５月４日に開催を予定しておりました『ＨＩＲＡＩＤＡＩｐｒｅｓｅｎ