女優で96年に活動を休止したWinkの相田翔子（56）が3日までにブログを更新。4月27日にWinkがデビュー38周年を迎えたことを報告した。相田は「わわわわわ…昨夜皆様からのコメントを読んでいて気づきました!!!4月27日にWinkデビュー38周年を迎えたんですね!?」とつづり「ってあたくしその本人ですが…まさかのうっかり八兵衛すぎるど忘れスルー自分でもビックリです!」と記念日を失念していたことを打ち明けた。続けて「コ