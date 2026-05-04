コハクジャパンは、「阪神タイガースロゴ入り準固体リチウムイオンモバイルバッテリー5000mAh」を6月に発売する。価格は5490円。 デザインは、「HANSHIN Tigers」ロゴ入りのブラックモデルと、「Tigers Girls」ロゴ入りのホワイトモデルの2種類。 本製品は準固体リチウムイオン電池を採用しており、従来の三元系リチウムイオン電池と比べて液漏れや発火などのリスク低減に配慮した設計となっている。