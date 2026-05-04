＜メキシコ・リビエラマヤオープン 最終日◇3日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞ディフェンディングチャンピオンとして挑んだ岩井千怜の連覇とはならなかった。2オーバー・62位タイで薄氷の予選通過。3日目「73」、最終日「79」と落としてトータル10オーバー・74位で大会を終えた。〈連続写真〉クラブをタテに下ろせば勝手にフェースがスクエアに！ 岩井千怜のシンプルスイング最終日はまさかのバーディな