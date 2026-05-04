ドイツのメルツ首相は3日、アメリカがドイツに駐留するアメリカ軍を削減することについて、イラン対応をめぐる両者の摩擦とは関係ないとの認識を示しました。メルツ首相は3日、ドイツ公共放送へのインタビューで、「NATO（北大西洋条約機構）において、アメリカは最も重要なパートナーである」と強調しました。また、アメリカがドイツに駐留する兵士約5000人を撤退させると発表したことについて、「ここ数日耳にしていることの全て