俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00）第17回「小谷落城」が3日に放送された。戦国の激変を一気に描く中、浅井長政の最期を巡る大胆な演出が視聴者の大きな反響を呼んだ。【写真】「史実と違う！」とネット衝撃のシーン本作は大河ドラマ第65作。天下統一を支えた豊臣秀長の視点から、兄・秀吉との“兄弟の軌跡”を描く。歴史の裏で政権を支えた補佐役の生き様が物語の軸となる。第17