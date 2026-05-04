大型連休などの移動で、サービスエリアを利用される方も多いのではないでしょうか。そんなサービスエリアで珍しい取り組みがスタートしました。 ■井ノ上新弥フィールドキャスター「九州最大級の広川サービスエリアにやってきました。ここで新たなサービスがスタートします。もつ鍋や明太子には、ふるさと納税の表記があります。」サービスエリアに、ふるさと納税の文