［J１百年構想リーグEAST第14節］鹿島 １（４PK２）１ 町田／５月３日／メルカリスタジアム鹿島が町田にPK戦で勝利したゲーム、前日には暫定的に勝点で並ばれたFC東京に首位の座を明け渡していた鹿島だが、しっかり勝点２を上積みし、EASTのトップに返り咲いた。本来は勝点３を獲得したかったところだろうが、サウジアラビアで集中開催されたACLエリートで準優勝し、過密日程に悩まされながら、大きな自信を手にパワーアップし