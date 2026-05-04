「虐げられてきた下層民衆とともに55年…」インド仏教界の最高指導者は岡山県出身の90歳 インド政府も認める、インド仏教界の最高指導者が岡山県新見市出身の男性であることをご存じでしょうか。佐々井秀嶺（ささい・しゅうれい）さん、90歳。 【写真を見る】【佐々井秀嶺さん・近況】130年続く歴史的闘争「ブッダガヤ大菩提寺」の管理権の返還を求め続け…最高裁判決が近づく【後編】 今年（2026年）、3年ぶりに帰国を予定して