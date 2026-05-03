４月３０日、浙江越秀外国語学院で公開された「遠東国際軍事法庭庭審記録・全訳本」。（杭州＝新華社配信）【新華社杭州5月3日】1946年5月3日、大きな歴史的意義を持つ極東国際軍事裁判（東京裁判）が開廷した。80年後の今年4月30日、中国浙江省紹興市の浙江越秀外国語学院で同裁判の審理記録の全訳「遠東国際軍事法庭庭審記録・全訳本」（第3回配本）が公開された。同書は既に刊行された分も含めて全40巻、2万ページ余り。文