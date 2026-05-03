世界情勢の影響もあって、ガソリン代から食品まであらゆるものの値上げラッシュが続く今、資産運用と同じくらい大切なのが「出ていくお金」を賢く抑えることです。経済ジャーナリストでAll Aboutマネーガイドの酒井富士子さんに、今日から無理なく続けられる、家計見直しの工夫を聞きました。1．ガソリン価格はこまめにチェックまず直視すべきはエネルギー関連ですね。ガソリン代は政府の補助金があっても、先行きはまだ上がってい