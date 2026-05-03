CUTIE STREETが4月10日（金）にリリースした「かわいいだけじゃだめですか？ Korean ver.」の記念として韓国語バージョンのミュージックビデオを5月3日（日）21時に公開した。＜MUSIC AWARDS JAPAN 2026＞で最優秀アイドルカルチャーアーティスト賞など4部門にノミネートされ、8月にデビュー2周年公演を日本武道館で2DAYS開催が決定するなど注目を集めるCUTIE STREET。3月に韓国の人気音楽番組『M COUNTDOWN』（Mnet）出演に出演す