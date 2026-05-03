各種アプリ開発などを手掛ける「リクスタ」（千葉県市川市）が「2026年全国名字ランキングトップ13000」を発表しました。【えっ？】データベース上で、全国で一番“人口”が少ない名字が判明！1〜15位も！ランキングは、同社が運営する月間1000万アクセスのアプリとウェブサイト「名字由来net」のデータベースから、政府調査系機関や電話帳データをもとに、実世帯が確認できる名字のみを集計。全国人数の多い順に作成してい