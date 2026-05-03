ユーチューバー・ぷろたん（36）が3日、自身のXを更新。15年ぶりにパーマをかけたことを報告したものの、その仕上がりに様々な反応が寄せられている。ぷろたんは「15年ぶりにがっつりパーマ注文したら近所のおばちゃんみたくなって吹きそう笑」とし、強めのパーマがかかっている新ヘアを公開。動画では神妙な表情でドリンクを飲む様子が映っていた。この投稿にフォロワーからは「サザエさん」「ちびまる子のお母さんって実写