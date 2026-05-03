卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」は、3日にグループステージ第3戦が行われ、日本女子はドイツと対戦する。55年ぶりの金メダル奪還を目指す日本女子。グループステージ首位突破をかけた全勝対決を前に、試合前にオーダーが発表された。 ■カットマンががヴィンターと対峙へ 日本女子は5大会連続で銀メダルを獲得しており、今大会は1971年