「阪神３（降雨コールド）巨人」（３日、甲子園球場）阪神・佐藤輝明内野手が決勝の先制適時三塁打を放った。四回１死一塁から井上の外角高めのカットボールを右中間に運ぶ一打だった。ＡＢＣの「スーパーベースボール阪神×巨人」で、解説を務めた前阪神監督の岡田彰布オーナー付顧問は「みんなが『ボールをよく見る』、『ボールを振らなくなった』と言うけど、目線が前になったからやと思いますね。（自分が監督だった）