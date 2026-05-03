「阪神３（降雨コールド）巨人」（３日、甲子園球場）

阪神・佐藤輝明内野手が決勝の先制適時三塁打を放った。四回１死一塁から井上の外角高めのカットボールを右中間に運ぶ一打だった。

ＡＢＣの「スーパーベースボール 阪神×巨人」で、解説を務めた前阪神監督の岡田彰布オーナー付顧問は「みんなが『ボールをよく見る』、『ボールを振らなくなった』と言うけど、目線が前になったからやと思いますね。（自分が監督だった）２年間、ずっと『もっと前で捌（さば）け』と言ってたんですけどね。（ポイントは構えた時の）バットの（グリップの）位置（が高いの）と、重心よね。背が高いんだから、突っ立てたらストライクゾーンが遠くなるからね。今はだいぶ膝も曲がってるよね」と絶好調の要因を分析した。

さらに実況から「引きつけてるのか」と問われると、「引きつけてないと思うね。引きつけるとか、（ミートポイントが）前とかいうより、自分の一番いいポイントで打てばいいんだけど。（打者は）崩されるじゃないですか、相手バッテリーに。崩されるんだったら、差し込まれるより前の方がいいと思うね」と話した。

これにはソフトバンクなどで活躍した松田宣浩氏も「僕は人より前で打つタイプだったんですけど。岡田さんが言われた通り詰まるのが嫌で、泳がなければボールは飛ばないと思ったバッターだったので」と賛同した。

佐藤輝はこれで打率・４０７、８本塁打、２８打点の打撃３部門だけではなく、得点、安打、二塁打、三塁打、塁打、犠飛、長打率、出塁率、得点圏打率でリーグトップに立っており、１２冠となった。

岡田氏は「本当に絶好調というかね。今年の場合は打率だけかなと思ってたのが、打率のライバルはいてるかも分からないですけど、ホームラン、打点は他にいないですからね」と三冠王を“予言”するようなコメントを残した。

阪神などで活躍した能見篤史氏も「オーソドックスに攻めるのは危険なので。僕だったら足元を動かしたりとか、奥行きを使ったりいろんなことをしますよね」と手が付けられない状況だと分析した。