日常に寄り添うあたたかな雰囲気のコーヒースタンド田園調布駅から徒歩約7分。大通り沿いを歩いていくと、「Relief coffee stand」が姿を現します。2025年11月にオープンしたばかりのこちらのカフェは、以前同じ場所で営業をしていた「コーヒーブロンド」を引き継ぐ形でスタートしました。すでに常連客が多く訪れる人気店で、ペットと一緒に店内で過ごすこともできるので、お散歩途中の休憩スポットとして訪れる人も多いのだそう。