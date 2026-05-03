４月１９日、閩江河口湿地の水面を飛ぶ渡り鳥。（福州＝新華社記者／魏培全）【新華社福州5月3日】中国福建省福州市の閩江（びんこう）河口湿地で、渡り鳥の春の渡りが最盛期を迎えた。冬鳥が北帰して夏鳥が飛来し、一時的に通過する旅鳥も集まっている。閩江河口湿地の総面積は23.8平方キロ。渡り鳥の移動経路「東アジア・オーストラリア地域フライウェイ」の重要な中継地で、毎年ここで羽を休める水鳥の数