男女14人組ボーカル＆ダンスカンパニー「PG」が3日、千葉・ZOZOマリンスタジアムで試合前パフォーマンスを行った。TikTokで「夏休みの自由研究をバズらせたい小中学生集団」として話題を集め、24年にデビューした、小中学生14人の平均年齢13歳のグループ。この日は「BANABANA」とこの日が初披露となった新曲「SKYROCKET」の2曲をパフォーマンス。息のそろったパワフルなダンスで球場を盛り上げた。RYUDO（15）は「ステージがなくて