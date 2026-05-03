男女14人組ボーカル＆ダンスカンパニー「PG」が3日、千葉・ZOZOマリンスタジアムで試合前パフォーマンスを行った。

TikTokで「夏休みの自由研究をバズらせたい小中学生集団」として話題を集め、24年にデビューした、小中学生14人の平均年齢13歳のグループ。この日は「BANABANA」とこの日が初披露となった新曲「SKYROCKET」の2曲をパフォーマンス。息のそろったパワフルなダンスで球場を盛り上げた。RYUDO（15）は「ステージがなくて開放感がすごかった」と球場の広さに驚き、ANJi（14）は「私たちを見てすごいと思ってもらったり、もっと知りたいと思ってもらえるように頑張りました」と振り返った。

メンバー全員、名前と好きな背番号を入れたユニホームを着用。野球好きのAOi（14）は、「ロッテの永久欠番なので」と背番号26を選び、「選手がプレーしているフィールドに実際に立って、僕たちのことを知らない人に見てもらえてすごくうれしかった」と感激していた。

キャプテンのRiANA（14）は「私たちを知らない方にも、名前だけでも知っていただいて、パフォーマンスを見てもらえるようになればうれしいです」とアピールし、「ピュアさとパッション、パワフルさと虹のような個性を見てもらえたらうれしいです」と語った。