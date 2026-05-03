気象台は、午後3時34分に、なだれ注意報を帯広市、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、大樹町、広尾町、足寄町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・帯広市、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町などに発表（雪崩注意報） 3日15:34時点十勝地方では、4日明け方から融雪による土砂災害に、4日未明から4日夕方まで濃霧による視程障害に、4日までなだれに注意してください。【なだ