ジュホ（SF9）、ユン・ジソン（Wanna One）らが出演する韓国ドラマ『アデューソロ』（全8話）が、4日（深0：00〜）よりABEMAで世界最速・国内独占無料配信される。（毎週月曜 最新話配信）【場面ショット】『脱出おひとり島』がコンセプトの韓ドラが登場同作は、韓国で絶大な人気を誇る恋愛リアリティ番組『私はSOLO』『脱出おひとり島』をコンセプトにした新感覚ロマンティック・コメディドラマ。タイのパタヤを舞台に、愛を