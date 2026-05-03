「チームとしてのディフェンスやオフェンスを6人のなかでもっと詰めていけるように。9月まで、ワンシーズンを通して6人で一つになれるようコミュニケーションを取っていきたいです」 3x3女子日本代表として「FIBA 3x3ウィメンズシリーズ2026」（5～9月）、「FIBA 3x3ワールドカップ2026」（ポーランド・ワルシャワ／6月1～7日）に参戦する宮下希保（富士通レッドウェӦ