「ひろしまフラワーフェスティバル」が開幕し、広島市の平和記念公園南側に設置された「花の塔」＝3日午前広島市中心部の平和記念公園や平和大通りを花で飾り、市民らがパフォーマンスを披露する「ひろしまフラワーフェスティバル」が3日、開幕した。初日はあいにくの雨となったが、色とりどりの花やパレードを楽しむ人々でにぎわった。平和記念公園南側には、カーネーションやペチュニアなど約8千鉢を並べた高さ8メートルの「