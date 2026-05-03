ゴールデンウィークは後半に突入。ここでは来年の「国民の祝日」を紹介する。【画像】2026年の「祝日」はいつ? カレンダー2027年のカレンダーは、4月29日（昭和の日）が木曜日で、土日休みの場合、5月1日の土曜から5月5日（こどもの日）まで5連休となる場合が多い。また、4月29日から5月9日まで最大11連休になる場合もありそう。■令和9年（2027年）の国民の祝日・休日元日 1月1日成人の日1月11日建国記念の日2月11日天皇