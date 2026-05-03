GW後半突入…来年のカレンダーはどうなる？ 2027年の「国民の祝日」【一覧】
ゴールデンウィークは後半に突入。ここでは来年の「国民の祝日」を紹介する。
【画像】2026年の「祝日」はいつ? カレンダー
2027年のカレンダーは、4月29日（昭和の日）が木曜日で、土日休みの場合、5月1日の土曜から5月5日（こどもの日）まで5連休となる場合が多い。また、4月29日から5月9日まで最大11連休になる場合もありそう。
■令和9年（2027年）の国民の祝日・休日
元日 1月1日
成人の日 1月11日
建国記念の日 2月11日
天皇誕生日 2月23日
春分の日 3月21日
休日 3月22日 祝日法第3条第2項による休日
昭和の日 4月29日
憲法記念日 5月3日
みどりの日 5月4日
こどもの日 5月5日
海の日 7月19日
山の日 8月11日
敬老の日 9月20日
秋分の日 9月23日
スポーツの日 10月11日
文化の日 11月3日
勤労感謝の日 11月23日
【画像】2026年の「祝日」はいつ? カレンダー
2027年のカレンダーは、4月29日（昭和の日）が木曜日で、土日休みの場合、5月1日の土曜から5月5日（こどもの日）まで5連休となる場合が多い。また、4月29日から5月9日まで最大11連休になる場合もありそう。
■令和9年（2027年）の国民の祝日・休日
元日 1月1日
成人の日 1月11日
建国記念の日 2月11日
天皇誕生日 2月23日
春分の日 3月21日
休日 3月22日 祝日法第3条第2項による休日
昭和の日 4月29日
憲法記念日 5月3日
みどりの日 5月4日
こどもの日 5月5日
海の日 7月19日
山の日 8月11日
敬老の日 9月20日
秋分の日 9月23日
スポーツの日 10月11日
文化の日 11月3日
勤労感謝の日 11月23日