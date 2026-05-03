【モデルプレス＝2026/05/03】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が5月2日、自身のInstagramを更新。ショートパンツのコーディネートを披露した。【写真】19歳K-POP美女「夜の路上ですら絵になる」オーラ抜群スタイル◆ホン・ウンチェ、ショートパンツで美脚際立つウンチェは、夜の路上でポーズを決めるプライベートショットや、カフェでデザートを楽しむ様子を投稿。白のロングT