ロサンゼルス・レイカーズは、5月2日（現地時間1日、日付は以下同）に敵地トヨタ・センターでヒューストン・ロケッツを98－78で下し、「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンドを4勝2敗で制した。 レイカーズにとって、プレーオフの1回戦突破は2023年以来3年ぶり。通算17回の優勝を誇る名門は、6日から昨シーズンの王者オクラホマシティ・サンダーとのカンフ