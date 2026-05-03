トルコで、暴走トラックがスクールバスに衝突する瞬間がカメラに捉えられた。衝撃で生徒が通路に投げ出されたが、けが人はいなかった。現地メディアは、トラックがハンドル操作を誤り、反対車線にはみ出したと伝えている。ドラレコが捉えた事故の瞬間トルコで、スクールバスのドライブレコーダーが事故の瞬間を記録していた。突然トラックが現れ、暴走しながら迫ってきていた。そして、トラックはスクールバスに衝突してしまう。車