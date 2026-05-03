過去に話題にもNEXCO中日本 金沢支社の公式SNSアカウントが「激甚化・頻発化する自然災害への対応」として、高速道路に設置されたアイテム「エアー遮断機」について紹介し、投稿数日でXで140万表示以上を記録するなど、大きな反響を呼んでいます。どういった内容なのでしょうか。【動画】すげえ…これが「異形の遮断機」出現の瞬間です「エアー遮断機」は大雪などにより高速道路での走行が危険と判断された際、利用者が危険個所