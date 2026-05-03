ポルトが4シーズンぶりにプリメイラ・リーガ（ポルトガル1部）で優勝を果たした。プリメイラ・リーガ第32節が2日に行われ、ポルトはホームでアルベルサと対戦。40分にコーナーキックからヤン・ベドナレクが頭で決めたゴールが決勝点となり、1−0で勝利し、リーグ戦4連勝を飾った。一方、昨年9月のシーズン途中からジョゼ・モウリーニョ監督が率いている2位ベンフィカは同日、ファマリカンとのアウェイゲームを2−2のドローで