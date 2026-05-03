ポルト、4季ぶり通算31回目のリーグ制覇！　2試合残して無敗のベンフィカを上回る

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　ポルトが4シーズンぶりにプリメイラ・リーガ（ポルトガル1部）で優勝を果たした。

　プリメイラ・リーガ第32節が2日に行われ、ポルトはホームでアルベルサと対戦。40分にコーナーキックからヤン・ベドナレクが頭で決めたゴールが決勝点となり、1−0で勝利し、リーグ戦4連勝を飾った。

　一方、昨年9月のシーズン途中からジョゼ・モウリーニョ監督が率いている2位ベンフィカは同日、ファマリカンとのアウェイゲームを2−2のドローで終え、開幕からの無敗記録を32試合に伸ばした。

　しかし、この結果、今季残り2試合となった中で、首位ポルト（勝ち点85）と2位ベンフィカ（勝ち点76）の勝ち点差が「9」となり、ポルトの4シーズンぶり31回目のリーグ制覇が決定した。

　なお、2024年5月からポルトの会長を務めるアンドレ・ビラス・ボアス氏にとっては就任2年目でのリーグ制覇となったほか、現在37歳のイタリア人指揮官のフランチェスコ・ファリオーリ監督にとってはポルト就任1年目でのタイトル獲得となった。


【ハイライト動画】ポルトvsアルベルサ


https://www.youtube.com/watch?v=rRZ3SR2hivQ