ポルト、4季ぶり通算31回目のリーグ制覇！ 2試合残して無敗のベンフィカを上回る
ポルトが4シーズンぶりにプリメイラ・リーガ（ポルトガル1部）で優勝を果たした。
プリメイラ・リーガ第32節が2日に行われ、ポルトはホームでアルベルサと対戦。40分にコーナーキックからヤン・ベドナレクが頭で決めたゴールが決勝点となり、1−0で勝利し、リーグ戦4連勝を飾った。
一方、昨年9月のシーズン途中からジョゼ・モウリーニョ監督が率いている2位ベンフィカは同日、ファマリカンとのアウェイゲームを2−2のドローで終え、開幕からの無敗記録を32試合に伸ばした。
しかし、この結果、今季残り2試合となった中で、首位ポルト（勝ち点85）と2位ベンフィカ（勝ち点76）の勝ち点差が「9」となり、ポルトの4シーズンぶり31回目のリーグ制覇が決定した。
なお、2024年5月からポルトの会長を務めるアンドレ・ビラス・ボアス氏にとっては就任2年目でのリーグ制覇となったほか、現在37歳のイタリア人指揮官のフランチェスコ・ファリオーリ監督にとってはポルト就任1年目でのタイトル獲得となった。
https://www.youtube.com/watch?v=rRZ3SR2hivQ
プリメイラ・リーガ第32節が2日に行われ、ポルトはホームでアルベルサと対戦。40分にコーナーキックからヤン・ベドナレクが頭で決めたゴールが決勝点となり、1−0で勝利し、リーグ戦4連勝を飾った。
一方、昨年9月のシーズン途中からジョゼ・モウリーニョ監督が率いている2位ベンフィカは同日、ファマリカンとのアウェイゲームを2−2のドローで終え、開幕からの無敗記録を32試合に伸ばした。
なお、2024年5月からポルトの会長を務めるアンドレ・ビラス・ボアス氏にとっては就任2年目でのリーグ制覇となったほか、現在37歳のイタリア人指揮官のフランチェスコ・ファリオーリ監督にとってはポルト就任1年目でのタイトル獲得となった。
【ハイライト動画】ポルトvsアルベルサ
https://www.youtube.com/watch?v=rRZ3SR2hivQ