お笑いコンビ・かまいたちがＭＣを務めるＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」４月２９日放送分に、元経産省（旧通産省）官僚の岸博幸氏が出演した。「超学歴ゲスト」として招かれて、「国家公務員総合職合格者数ランキング」についてトークを進める中、大臣秘書官時代を述懐。「いろんな政治家にお仕えしました。自分が一番すごいなと思ったのは、小泉純一郎さん」と元首相の名前を挙げた。「政治家って今、小粒な人が