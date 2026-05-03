ダイヤモンド商会（大阪府枚方市）は4月15日、シェフの鳥羽周作氏が監修した調味塩「この塩おいしーお」を同社公式通販サイトで発売した。税込1944円。国産の食塩をベースに椎茸、干し貝柱、昆布、ホタテエキスを配合、内容量100gのうち食塩相当量50.3g、炭水化物37.0g、タンパク質7.3g、脂質1.3g。賞味期限は6か月。塩は細かいパウダー状で、調理中ではなく食べる直前にかけるとおにぎりや目玉焼きなどの家庭料理をレストラ