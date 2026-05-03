「元気なうちに一度はハワイへ行ってみたい」と話す高齢の家族に対して、賛成したい気持ちと同時に「年金生活で海外旅行は負担では？」と不安に感じる方は少なくありません。 特に、老後は収入が限られるため、大きな出費には慎重になる必要があります。では、実際に年金生活でハワイ旅行はどの程度の負担になるのでしょうか。本記事では費用の目安や考え方、無理なく実現するための工夫について分かりやすく解説します。