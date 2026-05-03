アプローチは、「足裏」と「手のひら」の"センサー"を使って打つことが重要です！今回はアプローチ上達法を仕組みから教えてくれます。 構えが整えばすでに成功したも同然 どんなライでも対応できます。足裏をうまく使うことが大事！ 4つのポイントを管理しよう！ ①重心位置②シャフトの傾き③フェースの開き④打点 柳橋（以下・柳）アプローチの成