その構え方、あってる？アプローチの成功率を上げる方法

アプローチは、「足裏」と「手のひら」の"センサー"を使って打つことが重要です！今回はアプローチ上達法を仕組みから教えてくれます。

構えが整えばすでに成功したも同然

どんなライでも対応できます。足裏をうまく使うことが大事！

4つのポイントを管理しよう！

①重心位置②シャフトの傾き③フェースの開き④打点

柳橋（以下・柳） アプローチの成功率を上げるためには、まずはちゃんと「ボールに当たる」構えをつくることが重要です。

山縣（以下・山） アプローチは飛ばす必要がない代わりに、いろいろな球を打つ"変異性"の高い技術。動きが小さいぶん、運動連鎖もつくりにくいし、スイング中にズレをアジャストするのも難しい。だから出発点であるアドレスが大事なんです。

柳 大前提は、スイングの最下点をボールの先にセットすること。これはどんな傾斜地でもどんな球を打つ場合も必須です。

山 スイングの最下点は体の重心の真下。足裏のセンサーをフル活用して、重心がボールの先にくるようにバランスよく立つことがとても重要です。

柳 最下点をセットしたら、あとは打ちたい球に合わせて、シャフトの傾きやフェースの開き方でロフトをアレンジし、どんな打点で打つかを考えれば、アプローチは8割がた成功です。

うまく“当たる”構えを作るのが第一歩

最下点=体の重心は必ずボールの先に

スイングの最下点は、基本的に体の重心の真下にくる。体重移動の極めて小さいアプローチでは、どんなライでも、どんな球を打つ場合でもアドレスの段階から重心=最下点をボールの先にセットし、必ず「うまく当たる」構えをつくることが重要

重心管理が大切です！

“打ちたい球”に応じてアレンジする

インパクトの打点

アプローチでは「飛ばさない」ために打点をトゥ側にズラすアレンジを多用する。これも構えでつくっておくことが大事

フェースの開閉

球を高く上げたければフェースを開くアレンジも有効。ただし、打ち出し方向が右になりやすいので、構える向きも考慮する必要がある

シャフトの傾き

どんな球を打ちたいかに応じて、シャフトの傾きでロフトをアレンジ。低い球ならハンドファースト、高い球ならハンドレート

いかがでしたか？ まずは構えを整えましょう。

柳橋章徳

●やぎはし・あきのり/1985年生まれ、茨城県出身。最先端のスイング理論に詳しく、感覚的な部分を言語化できるプロコーチ。YouTubeチャンネル「BREAK THROUGH GOLF」でも上達法を発信中。

山縣竜治

●やまがた・りゅうじ/1982年生まれ、山口県出身。もともとは野球の専門家だが、運動学や解剖学、トレーニング理論に基づき、近年はゴルフの研究も行なう。「太子堂やまがた整骨院」総院長。

構成＝鈴木康介

写真＝小林司

協力=GOLFOLIC中延店