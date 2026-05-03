潮干狩り中の水難事故が相次いでいます。茨城・東海村の豊岡海岸で2日、潮干狩り中の男性2人が海に流され行方不明となりました。1人は救助されましたが、死亡が確認されました。もう1人は見つかっておらず捜索が続いています。また、大洗町の海水浴場でも、潮干狩りに出かけた51歳の男性の行方が分からなくなっています。